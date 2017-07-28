У Києві через ремонт з 28 липня по 2 серпня частково обмежать рух транспорту низкою вулиць

У Києві з 28 липня по 2 серпня частково обмежать рух транспорту низкою вулиць.

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК «Київавтодор», зміни пов’язані з ремонтом дорожнього покриття.

Обмеження руху транспорту діятиме з 22:00 28 липня до 06:00 29 липня на вул. Павла Скоропадського (на ділянці від вул. Басейної до вул. Великої Васильківської); з 08:00 до 20:00 30 липня - на перехресті вул. Оноре де Бальзака з вул. Теодора Драйзера; з 08:00 до 18:00 30 липня - на вул. Лагерній (на ділянці від вул. Тимофія Шамрила до вул. Дегтярівської); з 08:00 до 18:00 30 липня – на вул. Анни Ахматової (на ділянці від вул. Михайла Драгоманова до вул. Ревуцького).

Крім того, буде обмежено рух транспорту з 22:00 31 липня до 06:00 1 серпня на вул. Героїв Космосу (на ділянці від вул. Жмеринської до вул. Якуба Коласа); з 09:30 до 18:00 31 липня – на вул. Березняківській (на ділянці від просп. Павла Тичини до Дніпровської набережної).

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З 31 липня до 2 серпня частково обмежать рух транспорту і на вул. Героїв Оборони: з 08:00 до 20:00 31 липня; з 08:00 до 18:00 1 серпня; з 19:30 1 серпня до 12:00 2 серпня.

«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Нагадаємо, що з 1 серпня на столичному Подолі зміниться схема організації дорожнього руху в зв'язку з відкриттям пішохідних зон. Поки вирішено, що такий варіант пішохідних зон буде діяти в тестовому режимі до середини вересня.