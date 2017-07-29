"Укрзалізниця" з 24 серпня запустить пару поїздів Київ-Перемишль

Державна акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 24 серпня запустить другу пару поїздів "Інтерсіті+" сполученням Київ-Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

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"Другий поїзд в напрямку Перемишля - це оперативна реакція на зростаючий попит в цьому напрямку. Загалом - це частина системної і масштабної роботи з розвитку залізничного пасажирського сполучення Україна - Європейський Союз. Крім того, цей поїзд забезпечить можливість мешканцям Вінниці, Хмельницького та Тернополя швидко і комфортно подорожувати до Європи", - зазначив глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

Згідно з повідомленням, загалом у Вінниці, Хмельницькому і Тернополі проживає більше 1 мільйона чоловік, які зможуть за оптимальну ціну дістатися до Перемишля, а зробивши там зручну пересадку, - і в інші міста Польщі і країни Євросоюзу.

"Це особливо актуально у зв'язку з введенням безвізового режиму", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Крім того, на станціях Вінниці та Хмельницького є можливість зручних пересадок з/на поїзди, що прямують в міста: Маріуполь, Лисичанськ, Запоріжжя, Харків та інші. Таким чином, в "Укрзалізниці" розраховують, що жителі фактично всієї України отримають можливість зручних залізничних подорожей в Європейський Союз.

Квитки на нові поїзди вже доступні в продажу.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня минулого року "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті +" №705/706 за маршрутом Київ-Львів-Перемишль (Польща).

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 гривень, II класу - 406 гривень, з Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 гривень, II класу - 172 гривні.

На даному маршруті задіяний електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсує щоденно і долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин та 40 хвилин, а в зворотному напрямку - за 7 годин і 7 хвилин. На шляху прямування поїзд робить зупинку на станції Святошин, Коростень, Львів і Підзамче.