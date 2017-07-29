Tesla передала власникам ключі від перших 30 електромобілів нової Model 3

Американський автовиробник Tesla напередодні ввечері передав ключі від перших 30 електромобілів нової Model 3 їх власникам.

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Як передає Deutsche Welle, Мodel 3 повинен стати першою доступною для широкого кола споживачів моделлю компанії-виробника електромобілів - ціна одного автомобіля становить від 35 тисяч доларів, що вдвічі менше базової вартості інших моделей.

Першими власниками електромобілів нової Model 3 стали співробітники фірми.

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія вже отримала завдаток в розмірі 1 тисячі доларів від близько півмільйона бажаючих придбати Model 3. Разом з тим він визнав, що виконати таке замовлення буде непросто. За 14-річну історію свого існування автовиробник не випускав понад 100 тисяч автомобілів на рік.

"Ласкаво просимо у виробничий пекло. Тут ми принаймні на найближчі півроку", - сказав Маск на церемонії вручення ключів.

Компанія розраховує виробляти 5000 автомобілів нової моделі щотижня у 2017 році і 10 000 - в 2018-м.

Батарея дешевої Model 3 дозволить подолати до 322 км без підзарядки, більш дорогі варіанти - до 498-ми. Базовий колір для нової моделі - чорний. Фарбування автомобіля в інший колір можлива за доплату в ще 1 тисячу доларів. Повністю обладнаний додатковими опціями автомобіль Model 3 коштуватиме вже близько 60 тисяч доларів.

Маск ще в 2006 році обіцяв створити електромобіль, який матиме доступну для широкого кола споживачів ціну.