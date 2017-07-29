Гройсман оголосив про початок будівництва магістралі Львів - Миколаїв

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про початок реалізації проекту будівництва дороги Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса - Миколаїв, яка стане частиною транспортного коридору між польськими портами Балтії та українськими чорноморськими портами.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Ми розпочинаємо нові проекти. Один з них - оновлена дорога Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса - Миколаїв, яка стане частиною транспортного коридору між польськими портами Балтії і нашими Чорного моря "GO HIGHWAY" (Gdansk-Odesa)", - пише Гройсман.

За його словами, недавно прийнятих змінах до бюджету закладені перші 800 мільйонів гривень на реалізацію цього проекту.

"Таким чином, реалізація цього масштабного проекту вже починається", - додав прем'єр.