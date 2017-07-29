У Мінінфраструктури розповіли подробиці про аварію українського літака в Африці

Після падіння українського вантажного літака приватної авіакомпанії CAVOK Air, що виконував рейс з Демократичної республіки Сан-Томе у Центральній Африці, всі шестеро членів екіпажу залишились живі, четверо з них отримали легкі тілесні ушкодження та були доставлені до шпиталю. Про це заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк розповів Громадському радіо.

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«До одного з двигунів літака, що знаходився під час зльоту та розгону на злітній смузі, потрапила зграя птахів. Екіпаж прийняв рішення припинити зліт. Однак втримати літак на злітно-посадковій смузі не вдалося. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги і розбився», — повідомив Юрій Лавренюк.

За його словами, всі шість членів екіпажу живі. Четверо з них отримали легкі тілесні ушкодження та були доставлені до шпиталю для надання першої медичної допомоги. Після цього члени екіпажу повернулися до готелю.

Однак надійшла інформація про те, що місцевими органами поліції було прийнято рішення повернути їх до шпиталю для взяття аналізів на алко- та нарковмісні речовини.

«Екіпаж не потребує будь-якого додаткового лікування. Травм, які можуть загрожувати життю та здоров’ю у членів екіпажу немає. Наразі їхній стан задовільний. Після взяття аналів на алко- та нарковмісні речовини члени екіпажу повернуться до готелю. Далі вирішуватиметься питання про доставлення їх в Україну», — зазначив заступник міністра інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, у суботу на острові Сан-Томе(Сан-Томе і Принсіпі) біля Центральної Африки під час зльоту зазнав аварії український вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air.