Смугастий рейс: до столиці Дніпром вперше за 14 років відправили баржу з кавунами

Баржа, на борту якої 250 тонн кавунів, уперше після багаторічної перерви, вирушить із Голої Пристані на Херсонщині до Києва. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Востаннє смугасті ягоди відправляли Дніпром 14 років тому, а регулярні перевезення кавунів припинили ще в 1990-х, коли пострадянські порти і причали прийшли в занепад.

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У перший, після багаторічної перерви, рейс вирушить 250 тонн смугастих ягід. Одна баржа замінить півсотні великих фур. Фермери кажуть, що раніше перевезення подвоювало вартість кавунів. Кілограм ягоди з поля зараз коштує гривню, стільки ж віддали б за транспортування. Кавуни з баржі мають стати дешевшими.

"Цією баржею ми знімаємо завантаженість наших доріг. На сьогоднішній день перевезення коштує до 1 гривні, тут, баржами, будемо намагатися вписатися у 60-65 копійок", - говорить фермер Олександр Синенко.

Ягоди доправляють на баржу з шести навколишніх господарств. Усі партії перевіряють на вміст нітратів. Поки що жодну не забракували.

"Показник вмісту нітратів склав 44 міліграм на кілограм, при нормі до 60 міліграм на кілограм", - каже директор Херсонської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини Валерій Чабанов.

Раніше кавуни перевозили просто насипами: баржі милували око, однак не всі кавуни доїжджали до покупця в товарному вигляді. Тепер вони їдуть із комфортом у спеціальних ящиках.

Якщо перший "смугастий рейс" до столиці дістанеться без пригод, далі на баржі вантажитимуть ще більше ягід. Адже пік сезону кавунів попереду, він настає в середині серпня. Пливти Дніпром херсонські кавуни будуть чотири доби. І вже на п'ятий день з'являться на прилавках київських супермаркетів.