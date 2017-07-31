Київське метро з 1 серпня переходить на сині жетони: зелені можна використати до кінця доби

Київське метро з 1 серпня переходить на сині жетони, зелені можна використовувати до кінця доби. Про це в ефірі "112 Україна" повідомила радник начальника КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон.

Вона уточнила, що обміняти зелені жетони на сині можна вже від завтра, а зелені будуть дійсними сьогодні до кінця доби.

"Обмін починається завтра. Розпорядженням Київради передбачено, що обмін здійснюється або пропорційно, або з доплатою. Обмін на гроші не передбачено. Тобто жетони змінюють тільки на жетони", - зазначила Макогон.

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Вона нагадала, що обміняти зелені жетони на сині можна до кінця серпня. Обмін проводитимуть у сервісних центрах на 4 станціях - "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Дарниця" та "Політехнічний інститут".

"Я підкреслю, що ми виводимо жетони з обігу. Найближчим часом ми представимо пілотний проект по квитках з QR-кодом. Жетони в касах взагалі продаватися не будуть", - додала Макогон.

Як повідомляв УНІАН, з 15 липня проїзд у столичній підземці подорожчав до п‘яти гривень.