"Нова пошта" з серпня підвищує тарифи на доставку по Україні

Найбільша українська компанія експрес-доставки "Нова пошта" з 1 серпня підвищує тарифи на послуги доставки по Україні в середньому від двох до п'яти гривень за посилку для приватних і бізнес-клієнтів, повідомила прес-служба компанії.

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"Зокрема, в середньому на 2-5 гривень змінюються тарифи на доставку у відділення документів і посилок вагою від 0,1 до 10 кілограм і від 20 до 30 кілограм. Також оновлено розмір доплати за адресну доставку документів і посилок - залежно від ваги відправлення вона зміниться на 5-20 гривень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія оновила тарифи для послуг зберігання та переадресації посилок, також змінилася вартість послуги підйому на поверх вантажів вагою понад 30 кілограмів.

Прес-служба зазначила, що зміни зумовлені зростанням необхідних інвестицій в логістичну інфраструктуру "Нової пошти" і розробку нових сервісів та продуктів, які дозволять удосконалити якість обслуговування клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, "Нова пошта" у січні-червні 2017 року збільшила кількість відправлень на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 64 мільйонів посилок.

У 2016 році порівняно з 2015 роком "Нова пошта" збільшила кількість відділень на 10% – до 2,3 тисячі точок.

Компанія "Нова пошта" заснована в 2001 році як оператор з експрес-доставки, який надає послуги доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Крім підприємства "Нова пошта", у групу компаній експрес-доставки входять "Нова пошта Інтернешнл" (послуга міжнародної доставки, має представництва в інших країнах), "Нова пошта логістик" (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і "Пост Фінанс", яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях "Нової пошти".

В Україні на даний час працює майже 3 тисячі відділень компанії у більш ніж 800 населених пунктах.