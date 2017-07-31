Касирів столичного метрополітену переведуть у режим виключно консультаційної роботи

У зв’язку з поширенням автоматизованої плати за проїзд у столичному метрополітені касирів поступово переводитимуть в режим виключно консультаційної роботи. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

Вона нагадала про програму автоматизації станцій, яка реалізується, і про плани поступово припинити продаж жетонів в касах метрополітену. «Ми переорієнтовуємо пасажирів користуватися автоматикою», - зазначила радник.

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«Ми за максимумом заберемо від касирів механічну роботу. Ми за максимумом заберемо людський фактор від обігу грошових коштів. Тобто все, що потребує додаткової інкасації і може проводитись в автоматичному режимі, буде проводитись в автоматичному режимі. Так працює закордон», - пояснила Макогон.

За її словами, звільнення працівників метрополітену не передбачається. «Ми намагаємося наших працівників не відпускати. Звільнення касирів не передбачено, тому що процес, по-перше, досить довгий, а по-друге, в нас зараз на підприємстві приблизно 300 вакансій. Є розуміння, що в перспективі двох-трьох років, коли будуть інтегровані проекти щодо автоматизованої плати за проїзд, то не потрібна буде така кількість касирів, яка зараз є. Тому ми вже зараз пропонуємо нашим людям проходити перекваліфікацію, підбирати вакансії», - зауважила радник.

Як повідомляв УНІАН, київське метро з 1 серпня переходить на сині жетони. Зелені можна використовувати до кінця доби.