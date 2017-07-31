У Києві на Набережно-Рибальській на два місяці обмежать рух транспорту

У Києві з 1 серпня до 31 жовтня у зв’язку з будівельними роботами на Набережно-Рибальській дорозі буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Рух обмежать на Набережно-Рибальській дорозі з 1 серпня до 16 вересня в напрямку Московського мосту, з 16 вересня до 31 жовтня - в напрямку Контрактової площі.

У разі потреби буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеними вулицями.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва провалився асфальт. На даний час там знаходяться оголені дроти під напругою.