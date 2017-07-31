Водіїв авто на іноземних номерах почали штрафувати

Українців почали штрафи за автомобілі з іноземними номерами. Перші справи дійшли до вищих судових інстанцій, повідомляє OpenDataBot.

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Вищий адміністративний суд Києва виніс перше остаточне рішення щодо водія автомобіля з іноземними номерами: йому призначили штраф на 420 тисяч гривень, машина була конфіскована.

Суди в цій справі пройшли всі судові інстанції, а значить, остаточне рішення можна вважати прецедентом, на який будуть орієнтуватися й інші судді, зазначає видання.

Згідно з матеріалами справи, 17 березня 2015 року громадянин Азербайджану ввіз на територію України автомобіль Ford Tourneo в режимі тимчасового ввезення до одного року. Через рік було встановлено, що цим автомобілем керував громадянин України. При ньому була довіреність на право використання транспортного засобу на території України.

Вищий суд постановив, що громадянин України зобов'язаний сплатити 420 тисяч гривень – 300% від несплаченої суми митних платежів.

"Закон прямо не забороняє їзду на автомобілі з іноземною реєстрацією, але всі схеми ввезення таких транспортних засобів є сірими", - зазначає адвокат Максим Лазарєв.

За його словами, останнім часом з'явилася катастрофічна судова практика щодо власників таких авто. "Наприклад, в рішенні Київського апеляційного адміністративного суду штраф за таке порушення становив більше 1,6 млн грн (300% необхідних до сплати в законному порядку митних платежів)", - зазначив він.

Компанії, які займаються так званим "продажем" нерозмитнених автомобілів, запевняють клієнтів, що ті стають власниками автомобілів. Тим не менш, факт передачі грошей, як і перехід права власності на машину ніде не реєструється.

На ділі покупець отримує автомобіль і довіреність. Тобто, юридично "покупець" не має до автомобіля ніякого стосунку.

Лазарєв зазначає, що якщо водія автомобіля на іноземних номерах затримує поліція, йому необхідно пояснити, що він тільки керує цим транспортним засобом на таких-то умовах і показати документи, що підтверджують це. Якщо водій буде доводити, що це його автомобіль, поліцейський може викликати представника митної служби, який буде змушений скласти протокол про порушення митного кодексу.

За даними ДФС, на кінець 2016 року в Україну ввезено на умовах тимчасового ввезення близько 600 000 автомобілів. Для розуміння, ця кількість автомобілів відповідає кількості всіх машин у Києві.