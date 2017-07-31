Будівництво метро на київський Виноградар планують розпочати цього року

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір побудувати станції метро «Мостицька» і «Проспект Правди» на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву столиці Виноградар до кінця 2019 року.

Про це на прес-конференції повідомив перший заступник начальника "Київського метрополітену" Валерій Гавриленко.

"Станція «Мостицька» і станція «Проспект Правди» - це те, що ми плануємо зробити найближчим часом, якщо буде фінансування. Якщо ми почнемо цього року, то закінчимо в 2019 році і потім плануємо приступити до ще двох станцій: «Маршала Гречка» і «Виноградар»", - сказав він.

Присутня на прес-конференції радник начальника "Київський метрополітен" Наталія Макогон зазначила, що згідно з проектом, будівництво двох станцій оцінюється в 5,5 млрд грн.

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«Тендер буде оголошено після державної експертизи. За попередніми даними компанії "Київметропроект", яка розробляла проект, будівництво двох станцій коштуватиме 5,5 млрд грн», - сказала вона.

За словами Гавриленко, будівництво гілки метро на житловий масив Виноградар від станції «Сирець» Сирецько-Печерській лінії може розпочатись вже у цьому році.

Будівництво передбачається здійснити у два етапи – по дві станції на кожному.

«На сьогоднішній день є таке рішення про продовження розвитку Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець» до масиву Виноградар. Вже на сьогодні пройшла розробка проектної документації, здійснено експертизу проектних рішень. І в цьому році розробляється робоча документація і вже заплановано розпочати певні перші кроки щодо будівництва станцій метрополітену в напрямку Виноградаря. В першу чергу, це станції «Мостицька» і «Проспект Правди».

«Це буде 2017 -2018 рік. І також заплановано на наступні роки будівництво ще станцій «Маршала Гречка» і «Виноградар», а також електродепо», - сказав Гавриленко.

Він зауважив, що за наявності фінансування роботи будуть проводитись за планом.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що будівництво метро в напрямку мікрорайону Виноградар планується розпочати наприкінці 2017 року.