Гройсман розповів, куди може літати Ryanair до запуску терміналу в "Гостомелі"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман допускає використання лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропортів «Бориспіль» і «Жуляни» до запуску через півроку спеціального терміналу для лоукостів в аеропорту «Гостомель».

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Про це очільник уряду повідомив у інтерв'ю виданню «Деловая столица».

«Доки будуватиметься термінал у «Гостомелі», «Бориспіль» або «Жуляни» на тимчасових умовах можуть надати Ryanair свої послуги», - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що запуск терміналу в «Гостомелі» можливий через півроку, і наголосив, що уряд не знав про намір міністра інфраструктури Володимира Омеляна в березні підписати меморандум з Ryanair.

«Якби ми в Кабміні знали, то зобов'язали б «Гостомель» одразу почати підготовку до створення терміналу для лоукостерів. Меморандум підписали в березні, а за шість місяців можна було зробити класний термінал, і всі лоукостери почали б літати вже з «Гостомеля». На жаль, ми втратили час», - сказав керівник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва і Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема й зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту «Бориспіль», при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

10 липня гендиректор «Борисполя» Павло Рябікін заявив, що, в разі підписання контракту з Ryanair «Бориспіль» щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, доки не будуть враховані вимоги аеропорту.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

10 липня авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України, у зв'язку з чим буде скасовано чотири нові маршрути з Києва і сім нових львівських маршрутів.

За словами мера Львова Андрія Садового, який зв'язався з представниками Ryanair, ключ догляду авіакомпанії з українського ринку міститься в Києві, оскільки до Львова претензій жодних, але компанія входить не в міста, а в країни.

14 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair готова до відновлення переговорів з державним аеропортом «Бориспіль».

17 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України має намір упродовж року зробити аеропорт «Гостомель», який зараз є базою для літаків авіабудівної компанії «Антонов» і авіакомпанії «Авіалінії Антонова», українським авіамайданчиком для лоукостів.

26 липня міністр Омелян заявив, що авіакомпанія МАУ подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з обвинуваченням у наданні авіакомпанії Ryanair особливих умов і вимагає відшкодувати 20,05 млн грн збитків і розірвати договір між Ryanair і аеропортом «Львів».