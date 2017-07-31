"Мобільне рабство" поки залишається: тендер на впровадження послуги з перенесення номера скасували

Український державний центр радіочастот (УДЦР) скасував торги на закупівлю послуг з впровадження послуги перенесення номера при зміні мобільного оператора (MNP), через тривалі судові розгляди між компаніями, які свого часу брали участь у тендері на впровадження послуги з перенесення номерів.

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Дане рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Комітету з конкурсних торгів УДЦР.

«Наше засідання Комітету з конкурсних торгів зумовлене тривалою невизначеністю навколо процесу впровадження перенесення номерів в Україні. Ще в квітні 2016 року УДЦР добровільно погодився виконати рішення Антимонопольного комітету (УДЦР скасував результати січневого тендеру з впровадження MNP, як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України від 18 березня, і за підсумками повторних торгів наприкінці квітня обрав переможцем IT-компанію «Ес Ай Центр»-УНІАН)», - сказав виконавчий директор УДЦР Вадим Гулько.

За його словами, в січні цього року УДЦР отримав судове рішення, на підставі якого було укладено договір з компанією «Ес Ай Центр».

«Кілька місяців ми інтенсивно працювали над реалізацією цього договору щодо впровадження MNP, були залучені всі мобільні оператори, колеги з державних органів. Однак уже в квітні постановою Вищого господарського суду України було скасовано рішення інших судових інстанцій в частині укладення договору з компанією «Ес Ай Центр», а потім і постанову Вищого адміністративного суду України було скасовано попередні рішення судових інстанцій, і скасовано рішення Антимонопольного комітету на підставі, що компанія «Ес Ай Центр» була визначена переможцем», - сказав Гулько.

Він підкреслив, що судові рішення повернули УДЦР «до нульової точки» в процесі впровадження MNP.

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«Рішення вищих судів поставили нас в скрутну ситуацію, а якщо по суті, повернули до нульової точки. Закон України «Про здійснення державних закупівель» більш як рік втратив чинність. Сьогодні абсолютно новий закон «Про державні закупівлі». Крім того, документації конкурсних торгів щодо здійснення послуг про впровадження MNP до 30 червня 2016 року вже більше року. І крім того, за нормами старого закону ми повинні укласти договір з переможцем торгів протягом 30 днів з дня акцепту, а з огляду на рішення вищих судів і те, що акцепт з «Діалінк» (25 січня 2016 року IT-компанія «Діалінк» була визнана переможцем в тендері з впровадження MNP - УНІАН) було проведено ще в січні 2016 року, знову-таки, цей термін вже минув», - сказав Гулько.

За словами виконавчого директора, в інших судових інстанціях знаходяться ще кілька судових справ, і однією з них є позов компанії «Діалінк» в частині зобов'язань укласти договір з УДЦР.

«Ми завжди говорили про те, що ми готові виконати будь-яке законне рішення суду. Однак, на жаль, цей суд вже двічі відкладався. Тобто перспективи отримати якесь нове рішення суду невизначені», - сказав він.

Гулько зазначив, що така ситуація є неприйнятною для державної організації, на яку було покладено обов'язок з впровадження MNP.

«На сьогодні у нас немає жодного переможця і фактично ні з ким працювати. Тому було прийнято рішення про скасування торгів з впровадження послуги перенесення номерів, яку ми почали ще в 2015 році», - сказав він.

На голосування було поставлено питання про скасування торгів на закупівлю послуг з впровадження послуги перенесення номера при зміні мобільного оператора.

«Рішення прийнято одноголосно», - сказав Гулько.

Також він повідомив, що новий тендер буде оголошений протягом двох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року державне підприємство «Український державний центр радіочастот» оголосило про початок процедури державних закупівель послуг створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP.

У першому тендері взяли участь 4 компанії: «Діалінк», «Т4в», «Ес Ай Центр» і «Технічний центр інтернет». Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден з учасників не надав повного пакету документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.

У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, Ericsson, «Діалінк», «ЕС АЙ центр,«Т4в» і «Українські спеціальні системи».

25 січня 2016 року УДЦР оголосив переможцем MNP-тендера компанію «Діалінк», після чого інші учасники торгів і ряд українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.

Наприкінці квітня 2016 року УДЦР переглянув результати тендеру, як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 18 березня, і обрав переможцем IT-компанію «Ес Ай Центр». Це рішення в свою чергу також викликало невдоволення з боку тих учасників, які програли і почали оскаржувати його в судових інстанціях.

У квітні 2017 року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) дозволила мобільним операторам почати роботи з проектування своїх телекомунікаційних мереж для надання послуг.