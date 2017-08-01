ЗВТ з Канадою: які умови зниженого мита на канадські автомобілі (відео)

З 1 серпня 2017 року почала діяти Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою. На нові та вживані авто з Канади мито зменшується з 10% до 6,1%. Впродовж 7 років мито зменшуватиметься і врешті стане нульовим.

Завозити до України можна лише автомобілі, виготовлені на території Канади. Це Toyota, Lexus, Honda, Acura, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Lincoln, General Motors і Volkswagen. Ще одна умова - це мають бути лише моделі з бензиновим двигуном 2,2 - 3 л та дизельним понад 2,5 л. Це переважно великі кросовери. Щодо електрокарів ніяких змін не передбачено.

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Також скасовується мито при імпорті вживаних автівок з України в Канаду. На думку експертів, у зв'язку з усіма обмеженнями, вказаними в угоді про ЗВТ – це практично не вплине на авторинок в Україні.

Як повідомляв УНІАН, угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності сьогодні, 1 серпня. За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після набуття чинності угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт в цю країну на $0,6 млн щорічно, а також у середньостроковій перспективі це дозволить розраховувати на додаткові інвестиції.