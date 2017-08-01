В Україні зростає продаж нових легкових автомобілів

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в липні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 16% - до 6,425 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За підсумками минулого місяця лідером стала японська Toyota з результатом 723 проданих авто, що на 30% більше, ніж у липні 2016 року.

Другою за популярністю автомобільною маркою в липні на українському ринку була французька Renault з показником 646 проданих авто. При цьому продажі Renault щодо липня 2016 року зросли на 54%.

На третьому місці Skoda з результатом 500 авто, що 37% більше, ніж у липні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продаж нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з 2015 роком зріс на 41% - до 65,5 тис. одиниць.

На думку експертів, продаж нових легкових автомобілів в 2017 році порівняно з результатом 2016 року зросте на 32-38%.