У Житомирі показали нові "Рути", що курсуватимуть маршрутом "Житомир – Висока Піч"

За його словами, відсьогодні маршрут № 177 «Житомир – Висока Піч» обслуговує перевізник ПП «Шеріфф», який забезпечив маршрут новими авто.

«Чим новіший рухомий склад у перевізника – тим більше у нього шансів перемогти на конкурсі ( з обслуговування маршруту перевезенням пасажирів -УНІАН). Тепер впроваджуємо такий підхід. ПП «Шериф» виконав зобов’язання і забезпечив перевезення пасажирів на маршруті новими «Рута 25», – сказав Гундич.

Разом із тим керівник області закликав перевізника не розслаблятися.

«Якщо дізнаюся про факти зняття з маршруту цих авто – договір буде розірвано»,- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на вимогу влади та в рамках нової транспортної реформи у Житомирі та Житомирському районі перевізники оновлюють рухомий склад маршруток, щоб покращити якість обслуговування пасажирів.

ПП «Шериф» ( Житомир) спеціалізується на перевезенні пасажирів маршрутними таксі.