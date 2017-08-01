У Києві через спеку вводиться обмеження руху вантажівок

З 10:00 до 22:00 у зв’язку з підвищенням температури повітря до +28ºС вводиться обмеження руху на дорогах Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Читайте такожЗ наступного року при в'їзді в Дніпро вантажівки будуть зважуватиПро це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Управління патрульної поліції у м. Києві здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху на дорогах столиці.

Такі зміни вводяться відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».