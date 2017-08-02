Україна готує позов до Росії через збитки від будівництва Керченського мосту

07:33, 02 серпня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Зараз рахуються збитки недоотриманих коштів Маріупольським та Бердянським торговельними портами.

Після будівництво мосту частина судів з українських портів не зможе проходити через Керченську протоку через занадто великий опади / фото fkutaman.ru

Україна готує позов у зв'язку зі збитками, понесеними через будівництво Росією Керченського мосту до окупованого Криму. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на зустрічі з профспілками морських і річкових портів, передає прес-служба відомства.

"Міністерство юстиції в рамках наявних судових позовів проти Росії відокремлює проблему перекриття Керченського каналу і введення обмежень по судовому ходу. Зараз готується позов і рахуються збитки недоотриманих коштів Маріупольським та Бердянським торговельними портами", - заявив він.

Лавренюк додав, що проблема будівництва Керченського порту, на якій акцентували увагу профспілки Бердянського порту, зараз вирішується спільно з Міністерством закордонних справ, Радою національної безпеки і оборони.

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"Це глобальне, політичне і складне питання, але ми його обов'язково вирішимо", - сказав заступник міністра.

Він також повідомив, що Міністерство інфраструктури ініціює зменшення нормативів відрахування державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями частини чистого прибутку до державного бюджету з 75 до 50 відсотків.

Як повідомляв УНІАН, через будівництво окупантами Керченського мосту міністерство транспорту РФ сумарно на 23 доби хоче заборонити судноплавство в протоці для встановлення на опори прогонових арок мосту. Крім того, після будівництва моста частина судів не зможе проходити через Керченську протоку через занадто велику осадку.

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