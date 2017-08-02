У Китаї запустили перший безпілотний трамвай

У провінції Шаньдун з конвеєра міста Циндао зійшов перший у світі безпілотний трамвай, який вже курсує вулицями, повідомляє Hi-News.

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Його вагони вміщають в себе до 380 пасажирів, яких трамвай може перевозити на швидкості до 70 кілометрів на годину, і це при тому, що довжина трамвая - 35 метрів, а ширина - 2,6 метра.

Керується трамвай за допомогою інтелектуальної системи руху, яка дозволяє йому самостійно регулювати швидкість пересування, набирати швидкість та гальмувати.

За словами розробників, створений ними "трамвайний мозок" дозволить не лише підвищити ефективність трамваїв, але й поліпшити їх безпеку.

Про те, коли розробник CRRC Qingdao Sifang запустить трамвай в серію, не повідомляється - зараз він проходить тестові випробування на вулицях міста, так що до масового впровадження нового самохідного електротранспорту ще далеко.

Як повідомляв УНІАН, в Талліні почали курсувати безпілотні автобуси.