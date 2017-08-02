У КМДА розповіли, коли почнуть будувати другий вихід зі станції метро "Вокзальна"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір почати будівництво другого виходу зі станції метро «Вокзальна», а також будівництво станцій метро «Мостицька» і «Проспект Правди» на ділянці Сирецько-Печерської лінії метрополітену до житлового масиву столиці Виноградар у 2018 році.

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Про це на прес-конференції повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«На сьогодні у нас у пріоритеті два проекти метрополітену - це будівництво двох станцій у напрямку житлового масиву Виноградар і будівництво другого виходу зі станції метро «Вокзальна», яка перевантажена більш ніж на 50% щодня. Проектна документація за цими проектами буде готова до кінця 2017 року, і ми плануємо з наступного року почати будівництво», - сказав він.

Також Поворозник зазначив, що на даний момент немає термінів будівництва виходу на станції «Львівська брама».

«Що стосується виходу на стації «Львівська брама , то з часом ми будемо його будувати. Але ви маєте розуміти стан бюджету і ту кількість коштів, що виділяються на транспортну інфраструктуру. Тому сьогодні у пріоритеті будівництво станцій в напрямку житлового масиву Виноградар і будівництво другого виходу зі станції метро «Вокзальна», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що будівництво метро в напрямку мікрорайону Виноградар планується почати наприкінці 2017 року.