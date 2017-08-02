"Укрзалізниця" відклала запуск потяга Львів – Краків

ПАТ «Укрзалізниця» відклала запуск потяга сполученням Львів – Краків, який мав курсувати з 1 серпня. Про це повідомили у інформаційному запиті Leopolis.news в «Укрзалізниці».

У відповіді на інформаційний запит, представники залізниці зазначили, що «наразі проводиться робота щодо запровадження сполучення Краків – Львів, але говорити про дату запуску поїзда ще рано».

Читайте також"Укрзалізниця" з 24 серпня запустить пару поїздів Київ-Перемишль

Як повідомляв УНІАН, у лютому «Укрзалізниця» анонсувала запуск нових маршрутів до Польщі, зокрема Львів – Краків. Ідея запустити нові потяги до Польщі з'явилася після успішного запуску потяга Інтерсіті+ Київ – Перемишль, який від 23 грудня курсує щоденно. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год. 40 хв, а зворотно – за 7 год. 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.