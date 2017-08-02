Київський метрополітен показав, як виглядають нові квитки з QR-кодом (фото)

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" показали, як виглядає новий одноразовий талон з QR-кодом. Нові талони продемонстрували під час презентації роботи станції "Кловська", яка з сьогоднішнього дня перейшла на повністю автоматизовану роботу.

У разі отримання позитивного результату від пілотного проекту на станції «Кловська», планується автоматизувати на наступному етапі ще чотири станції. Про це сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник під час презентації.

Як зазначається, на станції «Кловська» тепер немає кас, а всі види оплати проїзду пропонуються в одному вигляді автоматів. Зручну для себе модель пасажир обирає самостійно: придбати QR-квиток або поповнити проїзний, оплатити банківською карткою або скористатися готівкою.

«Це важливий проект для міста і значний крок до повного впровадження електронного квитка у громадському транспорті столиці. У час розвитку технологій автоматизація процесів – світова практика. Після завершення пілотного періоду проекту нововведення повністю запрацює у підземці. Зокрема, наступними smart- станціями метрополітену будуть «Університет», «Дружби народів», «Либідська» та «Політехнічний інститут», – зазначив міський чиновник.

За його словами, що два роки тому київський метрополітен став п’ятим у світі, де можна оплатити безконтактною банківською карткою, і зараз підприємство продовжує впроваджувати зручні послуги для пасажирів.

«Зараз разом з вами ми ламаємо традицію кас, черг та невдоволених пасажирів. Тепер ви самостійно отримуєте послугу у кілька «кліків». Водночас наші співробітники більше не будуть займатися рутиною, з якою легко справляється автоматика. Вони застосовуватимуть свої знання для вирішення нестандартних ситуацій та надання консультацій», – прокоментував начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

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Він також додав, що фахівці працюють над онлайн поповненням проїзних квитків та мобільним додатком метро.

У розробці проекту автоматизації станцій взяла участь громадська формація «Агенти змін». Безкоштовно для міста волонтери розробляли оптимальні та зручні рішення для пасажирів.

За словами очільника формації Ігоря Скляревського, перші місяці роботи автоматів їх функціонування буде ретельно вивчатися. Зауваження користувачів враховуватимуться для покращення інтерфейсу.

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2017 року столичний метрополітен повністю відмовиться від жетонів. На станціях запустили технологію PayPass як альтернативу жетоном.