В анексованому Криму після відключення трафіку з материкової України підвищують ціни на інтернет

Севастопольський інтернет-провайдер «Севстар» попереджає абонентів про «вимушене» підвищення тарифів на домашній інтернет з вересня. Подорожчання у компанії пояснюють «істотним зростанням вартості інтернет-трафіку у його провайдера».

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Тарифи «Севстара» з 1 вересня підвищаться на 7-10 відсотків і становитимуть від 450 до 770 рублів (190 – 320 грн – ред.) за місяць залежно від пакету.

Вартість доступу до мережі Wi-Fi з 1 вересня для севастопольців підвищиться до 50 рублів (20 грн – ред.) за місяць, пишуть «Крим.Реалії».

У російській компанії-операторі зв'язку «Міранда-медіа», що діє в анексованому Криму, тим часом запевняють, що поки не будуть підвищувати тарифи на інтернет.

«У зв'язку з переходом всіх користувачів інтернет-послуг Криму з українських каналів зв'язку на мережі «Міранда-медіа» через припинення подачі трафіку в Крим із суміжної держави (материкової частини України – ред.), вартість послуг на ip-транзит для операторів зв'язку Криму та послуги зв'язку для кінцевих користувачів – наших бізнес-клієнтів та фізичних осіб – підвищуватися не будуть», – сказано в повідомленні кампанії, опублікованому 2 серпня.

На початку липня в «Міранда-медіа» повідомили про запуск нової лінії зв'язку через Керченську протоку з сусідньої Росії.

На початку червня влада анексованого Криму прийняла рішення повністю відмовитися від інтернет-трафіку материкової України. Про це повідомив підконтрольний Кремлю міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму Дмитро Полонський.

Жителі півострова періодично скаржаться на нестабільний зв'язок.

Довідка. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».