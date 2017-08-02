У Харкові з 3 серпня змінюються маршрути низки приміських поїздів
15:07, 02 серпня 2017Транспорт/Звя'зок
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На залізниці скоротили приміські електрички на невигідних маршрутах.
Поїзд № 6888 Лебединська-Смородине буде скасовано \ УНІАН
Це зроблено для економії експлуатаційних витрат і на підставі аналізу пасажиропотоку, пише Status Quo з посиланням на інформацію станції «Харків-Пасажирський».
Читайте такожДвоповерховий потяг Skoda запустять за маршрутом Харків - КиївЗокрема, поїзд №6267 Люботин-Смородине буде слідувати до станції Суми (прибуття о 13.38);
Поїзд №6268 Смородине-Люботин буде відправлятися з Сум о 14.06.
Для економії експлуатаційних витрат і усунення дублювання маршрутів поїзд № 6875/6878 Охтирка-Боромля скасовується на ділянці Смородино-Боромля.
Поїзд № 6887 Лебединська-Суми скасовується на ділянці Боромля-Суми і буде ходити на маршруті Лебединська-Смородине.
Поїзд № 6888 Лебединська-Смородинебуде скасовано.
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