У Харкові з 3 серпня змінюються маршрути низки приміських поїздів

Це зроблено для економії експлуатаційних витрат і на підставі аналізу пасажиропотоку, пише Status Quo з посиланням на інформацію станції «Харків-Пасажирський».

Читайте такожДвоповерховий потяг Skoda запустять за маршрутом Харків - КиївЗокрема, поїзд №6267 Люботин-Смородине буде слідувати до станції Суми (прибуття о 13.38);

Поїзд №6268 Смородине-Люботин буде відправлятися з Сум о 14.06.

Для економії експлуатаційних витрат і усунення дублювання маршрутів поїзд № 6875/6878 Охтирка-Боромля скасовується на ділянці Смородино-Боромля.

Поїзд № 6887 Лебединська-Суми скасовується на ділянці Боромля-Суми і буде ходити на маршруті Лебединська-Смородине.

Поїзд № 6888 Лебединська-Смородинебуде скасовано.