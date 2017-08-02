Балчун анонсував закупівлю 1 тисячі вантажних вагонів для "Укрзалізниці"

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" найближчим часом планує оголосити новий тендер на поставку 1 тисячі вантажних вагонів. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

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"Ми закінчимо тендер на 2465 вагонів і оголосимо днями черговий ще на тисячу штук. І, якщо все буде добре в нашій роботі з ЄБРР, то на початку вересня оголосимо ще один, на цей раз рекордний в історії "Укрзалізниці" по кількості", – написав він.

Балчун також повідомив, що на власних потужностях "Укрзалізниця" в 2017 році виробить більше 2 тисяч вантажних вагонів.

"Одним з пріоритетних напрямів інвестицій для нас є вантажні вагони. У 2017 році хочемо зробити і придбати їх рекордна кількість. Нехай мотивацією для вітчизняних виробників буде те, що тільки на власних потужностях "Укрзалізниця" зробить їх більш 2 тисяч штук", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" кредит у розмірі 150 мільйонів доларів на закупівлю вантажних вагонів 18 жовтня 2017 року.