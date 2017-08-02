В Україні зросли продажі комерційних автомобілів

Обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в січні-липні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 53% і становив 6,258 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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При цьому в липні ринок нових комерційних автомобілів збільшився на 68% і становив 1132 проданих авто.

Найпопулярнішою маркою серед нових комерційних авто продовжує залишатися Renault. За звітний період було реалізовано 179 цих автомобілів, що на 28% більше за показник минулого року.

На другому місці-Ford – 132 проданих автомобілі. Червневі продажі цієї марки в 1,3 раза перевищили показник річної давності.

На третій позиції російський ГАЗ - 124 автомобілі за місяць отримали українську прописку.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 62% і становив 8,354 тис. авто.