Балчун підрахував прибуток "Укрзалізниці": за півроку заробила 123 мільйони

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» за підсумками січня-червня 2017 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримала 122,5 млн грн чистого прибутку проти 3,8 млрд грн чистого збитку за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook голова «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

«Доходи компанії зросли на 5,6 млрд, або 17,6%, і становили 35,3 млрд, при цьому зростання витрат становив 4,7%, або 1,7 млрд грн. Як наслідок, консолідований чистий прибуток становив 122,5 млн грн, що на 3,9 млрд грн більше, ніж у першому півріччі 2016 року», – написав Балчун.

Він також повідомив, що обсяг капітальних інвестицій у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 180% і становив 3,4 млрд грн.

«Модернізація основних засобів - 1 млрд грн, капітальне будівництво - 1 млрд грн, придбання основних засобів – 750 млн грн, а капітальний ремонт 400 млн грн.

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Балчун також повідомив, що вантажообіг у першому півріччі 2017 року збільшився на 6,1%, до 94,9 млрд тонно-кілометрів, в тому числі транзитні перевезення - на 7,5%, до 732 млн тонно-кілометрів, а пасажирообіг збільшився на 6,9%, до 13,8 млрд пасажиро-кілометрів.

За його словами, робочий парк вагонів зріс в середньому на добу на 13,6 тис., або на 11,6%, а загальний парк локомотивів у червні 2017 року збільшився на 68 одиниць, або на 3,8%, що дозволило збільшити середньодобове навантаження на 1358 вагонів, або на 13,3%.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Балчун повідомляв, що за підсумками січня-червня 2017 року отримала 103,1 млн грн чистого прибутку проти 3,8 млрд грн чистого збитку за аналогічний період минулого року.

Раніше "Укрзалізниця" заявила, що у зв'язку з переходом в 2017 році на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) з українських стандартів планує за підсумками року отримати понад 15 млн грн чистого прибутку.