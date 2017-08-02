У Кабміні назвали області, які відстають від графіка виконання дорожніх робіт

Служби автомобільних доріг у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській і Херсонській областях відстають від графіка виконання дорожніх робіт, написав на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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При цьому він не уточнив, які покарання понесуть начальники служб автомобільних доріг в зв'язку з відставанням від графіка.

«Дуже добре справляються з ремонтом Львівська, Івано-Франківська, Київська, Одеська та Дніпропетровська області. Дещо відстають від графіка Київська, Запорізька, Миколаївська, Сумська і Херсонська області. Тут службам автомобільних доріг варто посилити роботу», - написав віце-прем'єр.

За словами Кістіона, в цілому по країні обсяги ремонту доріг удвічі перевищують торішні показники.

«Станом на 1 серпня 2017 року обсяги ремонту доріг удвічі перевищують торішні показники. Виходячи з таких темпів, у нас є всі шанси за підсумками року втричі збільшити обсяги відремонтованих доріг в Україні. Фінансовий ресурс для виконання таких амбітних планів уряд забезпечив», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році уряд має намір збільшити фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн. За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менше ніж у 60 млрд грн.

Кабінет міністрів України планує виділити 154 млрд грн на дорожню інфраструктуру в 2018-2020 роках.