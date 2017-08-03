"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг Миколаїв-Київ-Херсон

"Укрзалізниця" на серпень призначила додатковий потяг сполученням Миколаїв - Київ - Херсон. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що потяг №274/151 Миколаїв - Київ - Херсон відправлятиметься з Миколаєва 11, 13, 21, 23 серпня і прибуватиме до Києва наступного дня о 01:36. У зворотному напрямку відправлення потягу №151 з Києва - 12, 14, 22, 24 серпня о 7:42 і прибуття до Херсона о 17:58.

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Наголошується, що потяг курсуватиме через Миронівку і Миколаїв. У складі потяга купейні, плацкартні та вагони класу люкс.

Також у серпні «Укрзалізниця» збільшила періодичність курсування двох потягів. Так, потяг №206/205 Миколаїв - Київ здійснить додаткові рейси в обох напрямках 6, 12, 20 серпня, а потяг №223/224 Київ - Одеса відправиться в додаткові рейси з Києва і з Одеси 5, 12, 19 і 20 серпня.

Квитки вже у продажу на порталі бронювання квитків ПАТ «Укрзалізниця».