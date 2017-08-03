Фіскальна служба спільно з МЕРТ продовжує працювати над програмою транскордонного співробітництва з ЄС

Державна фіскальна служба спільно з Міністерством економічного розвитку відроджує програму транскордонного співробітництва з європейськими партнерами. Про це повідомив директор департаменту матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури Федеральної служби ринків фінансових послуг Андрій Рахуба.

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За його словами, реалізація семи інфраструктурних програм запланована на 2007-2013 роки. Понад 20 мільйонів євро було виділено на низку проектів з реконструкції контрольно-пропускних пунктів європейськими партнерами України. Однією з умов їх реалізації було фінансування в Україні 10-20% від вартості кожного проекту. Між тим, до державного бюджету відповідні статті видатків не закладались. Тому в 2014-2015 роках були внесені зміни до проектів реконструкції.

Необхідні кошти з України були включені до проекту державного бюджету лише наприкінці минулого року. Відзначається, що також необхідно враховувати тривалий порядок узгодження змін до грантових проектів, що триває від 3 до 6 місяців. Також до 45 днів знадобиться для проведення тендерів, а для укладання відповідних контрактів - 1 місяць. Тим не менш, цього року керівництво ДФС докладає всіх зусиль, щоб реанімувати проекти, перебуваючи в діалозі з європейськими партнерами.

"ДФС спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі як координатором проектів міжнародної технічної допомоги, активізувало роботу з відновлення проектів з відповідною ревізією виконаних обсягів. Процес моніторингу стану реалізації проекту завершується, розробляється дорожня карта їх реалізації. Вся інформація буде передана нашим міжнародним партнерам як аргумент для підтвердження серйозності намірів керівництва ДФС з розвитку сучасної, модернізованої і зручної митної інфраструктури", - пояснив Андрій Рахуба.

У ДФС підкреслили, що всі кошти, виділені європейськими партнерами, знаходяться на рахунках служби.

"Європейські партнери здійснюють жорсткий контроль за цільовим використанням коштів, тому їх неправильне використання просто неможливе. Отже, звинувачення ДФС деякими ЗМІ в освоєнні озвучених сум тільки для проведення земляних робіт, зокрема, на пункті пропуску "Устилуг", не відповідають дійсності", - підкреслив Андрій Рахуба.

Чиновник пояснив, що на контрольно-пропускному пункті "Устилуг" виникла така ситуація: проект було розпочато в листопаді 2013 року. Однак на початку реконструкції контрольно-пропускного пункту "Устилуг" на його території було виявлено об'єкт історичної цінності. Відповідно до наказу Департаменту культури Волинської обласної державної адміністрації, будівельні роботи на контрольно-пропускному пункті були призупинені через необхідність залучення відповідних експертів для проведення археологічних досліджень. З огляду на це, в березні 2014 року договір підряду був розірваний, тому витрати на проведення земельних робіт на об'єкті реконструкції пункту пропуску "Устилуг" не здійснювалися. Поширена в деяких ЗМІ інформація з цього приводу не відповідає дійсності, - пояснюють в ДФС, відзначаючи, що залишок коштів перебуває на рахунках служби, а проведення відповідних робіт було профінансовано в обсязі 48,5 тисячі євро з понад 5 мільйонів євро, передбачених для будівництва контрольно-пропускних пунктів.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що європейські партнери України припиняють співпрацю з нашою країною за спільною програмою реконструкції контрольних пунктів на західному кордоні.