"Київстар" підрахував свій дохід та кількість абонентів

Найбільший український оператор мобільного зв'язку «Київстар» у квітні-червні 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшив загальний дохід на 10% - до 4,058 млрд грн, повідомляє прес-служба компанії.

Читайте також"Київстар" обіцяє 4G-зв'язок вже до кінця 2018 року, але за однієї умови

Дохід від мобільного зв'язку компанії «Київстар» у другому кварталі зріс на 10,9% - до 3,768 млрд грн, дохід від фіксованого зв'язку збільшився на 5,9% - до 0,277 млрд грн, а дохід від послуг широкосмугового доступу до інтернету зріс на 12,5% - до 0,169 млрд грн.

У першому півріччі 2017 року загальний дохід оператора становив 7,929 млрд грн, що на 10,8% більше показника за аналогічний період минулого року.

«Середнє споживання мобільних даних на абонента у другому кварталі 2017 року зросло більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. У результаті доходи від послуги мобільного інтернету збільшилися на 71,6%, що вплинуло на загальне зростання доходів компанії», - повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків і нарахованої амортизації) українського оператора у другому кварталі збільшився на 13,7% - до 2,305 млрд грн. При цьому маржа EBITDA зросла на 1,9 процентних пункту - до 56,8%. У першому півріччі EBITDA оператора зросла на 13,8% - до 4,378 млрд грн, а маржа EBITDA в січні-червні збільшився на 1,4 відсоткових пункту – до 55,2%.

За даними компанії, кількість абонентів мобільного зв'язку «Київстар» на кінець другого кварталу становила 26,1 млн користувачів, що на 1,8% більше, ніж у квітні-червні 2016 року. Кількість абонентів мобільного інтернету за звітний період збільшилася на 8,7% - до 11,2 млн.

"Кількість клієнтів фіксованого широкосмугового інтернету залишається стабільною, і налічує близько 0,8 млн користувачів", - йдеться в повідомленні.

Показник ARPU (середня виручка на одного абонента мобільного зв'язку) в квітні-червні зріс на 8,5% – до 48 грн. Показник MoU (середня щомісячна кількість використаних хвилин) збільшився на 2,5% - до 573 хвилин.

Капітальні видатки (CAPEX) «Київстару», не включаючи оплату 3G-ліцензії, у другому кварталі становили 0,705 млрд грн, що на 3% менше, ніж за аналогічний період 2016 року.

"В основному інвестиції були спрямовані на будівництво та розвиток мережі 3G, а також модернізацію інфраструктури", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, оператор мобільного зв'язку «Київстар» у 2016 році збільшив чистий прибуток на 20%, порівняно з 2015 роком - до 3,08 млрд грн. Чистий дохід оператора за минулий рік збільшився на 11,8% - до 3,88 млрд грн.

Компанія «Київстар» заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет.