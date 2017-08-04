Митниці з початку року спрямували на ремонт доріг 8 мільярдів гривень

Українські митниці в рамках експерименту з розподілу понадпланових доходів протягом січня-липня 2017 перерахували на ремонт доріг 8,11 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, лідерами перерахувань є Одеська митниця - 1,6 млрд грн, Київська митниця - 1,4 млрд грн, Львівська - 666 млн грн,

Як повідомляв УНІАН, українські митниці є учасниками експерименту з розподілу понадпланових доходів, які у 2016 році спрямували на будівництво доріг у своїх областях 2,2 млрд грн.

Започаткований у вересні 2015 року експеримент, який передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, було продовжено на 2017 рік.