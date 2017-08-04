Лоукостер Wizz Air запускає два нових рейси з Києва до Польщі

Угорський лоукостер Wizz Air з 25 серпня відкриє два нових напрямки з Києва - до Любліна та Познані. Таким чином авіакомпанія збільшить кількість маршрутів з аеропорту Київ/Жуляни до Польщі з 4 до 6, передає ЦТС.

Читайте такожЛоукостер Wizz Air скасовує плату за перевезення великої ручної поклажі

Польоти до Любліна та Познані виконуватимуться двічі на тиждень - щопонеділка та щоп'ятниці. Вартість квитка в Люблін - від 429 грн, в Познань - від 579 грн.

В аеропорту Люблін розраховують на значний пасажиропотік з Києва в зв'язку з запуском нового рейсу. Зокрема, директор аеропорту Кшиштоф Войтович заявив, що вважає запуск рейсів до Києва приводом для радості, оскільки "після Варшави Люблін є другою метою туристів і важливим університетським центром для студентів з України. Будучи також природним місцем для транзиту, звідки після прибуття, пасажири можуть вирушити в інші міста Польщі".

Зараз Wizz Air з Києва також літає до Варшави, Вроцлава, Гданська та Катовіце. Також цього року авіакомпанія повернулася в аеропорт Львава.

Нагадаємо, що з Познані до Львова літає польська авіакомпанія LOT. Також українська авіакомпанія Bravo Airways розглядала можливість запуску рейсу Рівне-Люблін.