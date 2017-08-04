На Львівщині за минулу добу за порушення теплового режиму оштрафовано 66 власників вантажівок

У Львові за минулу добу, 3 серпня, за порушення діючих обмежень руху для великогабаритних автотранспортних засобів у період тривалої спекотної погоди, винесено 66 постанов про накладення штрафу на власників великогабаритних автотранспортних засобів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«В області при температурі повітря вище 28 градусів діють обмеження руху для великогабаритних автотранспортних засобів. На даний час, у період тривалої спекотної погоди, управління Укртрансбезпеки у Львівській області та поліція працюють у посиленому режимі. За минулу добу, 3 серпня, на території області поліція перевірила 380 вантажівок. За результатами перевірки, 201 великогабаритний автотранспортний засіб скерували на відстій, Також винесли 66 постанов про недотримання теплового режиму. Сума штрафу залежить від порушення, зокрема від наступних чинників: ваги, відстані, яку має подолати вантаж та перевісу на окремі осі. Штрафи накладаються виключно на власника транспортного засобу і можуть сягати до кількох тисяч євро», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожУ Києві на бульварі Перова по смузі громадського транспорту дозволили рух велосипедистів

Як зазначив т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Микола Одиноцький, якщо загальна маса вантажівки понад 24 тонни і навантаження на вісь 7 тонн, то у період з 10:00 до 22:00 на дороги області виїжджати заборонено.

Він також зазначив, що при в’їзді в область та на виїзді з населених пунктів, встановили інформаційні знаки, які попереджають про заборону руху великогабаритного транспорту у спеку. При в’їзді у Львівську область розміщені інформаційні панно, що позначають розташування місць відстою. На території області є 51 відстійник, який може розмістити 1239 великогабаритних автівок та 70 широких узбіч, де можуть розміститися автівки.

Як повідомляв УНІАН, у Львові через спеку ввели спецрежим курсування електротранспорту. У місті 9 трамвайних та 10 тролейбусних маршрутів, вони будуть курсувати не за графіком.