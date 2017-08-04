Луценко попросив Гройсмана звільнити голову "Укрзалізниці" Балчуна - ЗМІ

Генпрокурор Юрій Луценко просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана не продовжувати контракт з головою "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном. Про це йдеться у зверненні від 2 серпня, яке є в розпорядженні "Української правди".

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У ньому Луценко зазначає, що прокуратура та інші органи розслідують близько 90 кримінальних проваджень за фактами привласнення, розтрати, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами "Укрзалізниці".

Зокрема ГПУ розслідує привласнення службовцями УЗ в 2015-2017 роках державних коштів у сумі понад 150 млн грн шляхом укладання договорів на придбання товарів за завищеними цінами і фіктивними договорами.

Також згадується кримінальне провадження за фактом зловживання повноваженнями заступником начальника Департаменту локомотивного господарства УЗ, який своїми діями завдав збитків державі в сумі 12,8 млн грн.

У зверненні згадується, що в кінці 2016 року прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт стосовно посадових осіб УЗ, які заволоділи державними коштами на суму понад 1,3 млн грн.

У тексті згадується ще кілька справ, де різними способами фігурують чиновники "Укрзалізниці". Зокрема, є згадка про розслідування військової прокуратури за фактом розголошення працівниками УЗ відомостей, що становлять державну таємницю.

Також вказується, що УЗ програє майже всі суди комерційним структурам (з початку року відшкодування становили 22 млн грн).

"Вважаю, що така ситуація на залізничному транспорті зумовлена, насамперед, неналежним виконанням правління ПАТ "Укрзалізниця" покладених обов'язків", - йдеться у зверненні Луценка.

"З огляду на викладене вважаю недоцільним продовження контракту з Войцехом Балчуном", - йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНАИН, 21 червня директор з правових питань «Укрзалізниці» Андрій Омельченко, посилаючись на положення частини 1 ст. 39-1 і частини 2 ст. 23 КЗпП заявив, що контракт з головою правління компанії Войцехом Балчуном формально вважається продовженим до 9 червня 2019 року.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у відповідь заявив, що автоматичне продовження контракту з головою акціонерної компанії «Укрзалізниця» Войцехом Балчуном до 9 червня 2019 року, про який заявили в компанії, суперечить законодавству.

Балчун був призначений на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року.

З кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія щодо проблемних питань реформування «Укрзалізниці» та діяльності її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мининфрастуктуры та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу, Гройсман запропонував провести «авторитетний» аудит діяльності Балчуна на посаді голови «Укрзалізниці», за підсумками якого прийняти відповідні кадрові рішення.

31 січня міністр Омелян заявив, що термін дії контракту з головою правління «Укрзалізниці» Балчуном закінчується 5 червня поточного року.