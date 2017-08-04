Дорогу Львів-Луцьк відкрили після капітального ремонту (фото)

Автомобільну дорогу Львів-Луцьк через Радехів відкрито після капітального ремонту, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон після капітального ремонту відкрив відремонтовану автомобільну дорогу Н-17 Львів-Радехів-Луцьк - це ще один приклад якісного ремонту. Незабаром такі дороги будуть по всій Україні!»- написав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН 31 липня Гройсман оголосив про початок реалізації проекту будівництва дороги Львів - Тернопіль - Вінниця - Одеса - Миколаїв, яка стане частиною транспортного коридору між польськими портами Балтії та українськими чорноморськими портами.

Цього року уряд має намір збільшити фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн. За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менше ніж у 60 млрд грн.

Кабінет міністрів України планує виділити 154 млрд грн на дорожню інфраструктуру в 2018-2020 роках.