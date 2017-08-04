Тисячу вагонів Клименка віддали "Укрзалізниці" - Матіос

Головна військова прокуратура за рішенням Печерського суду передала тисячу арештованих залізничних напіввагонів, які належали компанії екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«Головна військова прокуратура за рішенням Печерського суду передала 1000 арештованих та затриманих ДПСУ і митними органами України залізничних напіввагонів, а це найдефіцитніший залізничний рухомий склад, які належали і належать до цього часу ТОВ «Юнісон груп» – це компанія Клименка. За рішенням суду Головна військова прокуратура для уникнення будь-яких корупційних ризиків і будь-яких інсинуацій з боку так званих критиків а також інших осіб, які чимось незадоволені, передала ПАТ «Укрзалізниця» для експлуатації ці вагони і отримання прибутку в дохід держави», - повідомив Матіос.

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Він також зазначив, що Клименко отримував дохід від експлуатації цих вагонів у розмірі 10-12 мільйонів гривень щомісяця.

«Клименко отримував від здачі в оренду та використання цих напіввагонів дохід, який складав помісячно від 10-12 мільйонів гривень. Це з моменту їх купівлі у 2013 році і майже до теперішнього часу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, у ході розслідування справи злочинної організації Олександра Клименка військові прокурори Генеральної прокуратури України взяли участь у розгляді 258 клопотань в судах щодо заходів забезпечення кримінального провадження. Про це у соцмережі написав генпрокурор Юрій Луценко.

"Найбільша їх кількість (163) стосувалася накладення арешту на майно підозрюваних. Усі клопотання задоволено", - зазначив генпрокурор.