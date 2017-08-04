Потік в окупований Крим з боку материкової України неухильно знижується – ДПСУ

Українські прикордонники фіксують зменшення туристичного потоку до Криму з боку материка.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

«Якщо в липні 2016 року адмінкордон перетнули 363 тисячі осіб і 63 тисячі транспортних засобів, то в липні 2017-го – 323 тисячі осіб і 47 тисяч транспортних засобів. Підкреслю, що мається на увазі перетин в обидві сторони. Наявна стійка тенденція зниження транспортного потоку на окупований півострів», – зазначив спікер.

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Радіослухач з Криму поділився враженнями про прохід через адмінкордон анексованого півострова: «Перетинав 26 числа кордон у Крим вже, їздив до батька в гості. З пів на першу ночі до півчетвертої нас Росія протримала. Я їздив на бусику, з пішим переходом. Народу зібралося надзвичайно багато, цілий час просто не пропускали і не оформляли. Тримали нас вночі. За моїми спостереженнями, з української сторони майже всі їздять в Крим до родичів, тільки 20% – саме відпочивати туристи».

3 серпня підконтрольна Кремлю Міністерство туризму анексованого Криму повідомило, що з січня по липень нинішнього року Крим прийняв 2 мільйонів 859 тисяч туристів. У той же час екс-міністр туризму і курортів АРК Олександр Лієв, спираючись на статистичні дані, повідомив про те, що Крим за півроку відвідали лише 100 тисяч українських туристів.