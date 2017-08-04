В Україні з 2015 року завезли понад 1,7 мільйона авто з іноземною реєстрацією - ДФС

До України починаючи з 2015 року до кінця першого півріччя 2017 року було ввезено понад 1,7 млн автомобілів з іноземною реєстрацією, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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За даними ДФС, починаючи з 2015 року на територію нашої країни в митному режимі "транзиту" було ввезено 313,3 тис. автомобілів, з яких станом на 24 липня не вивезено з України 27,6 тис. авто. Тимчасово було ввезено громадянами для особистого використання за вказаний період 1,4 млн транспортних засобів, з яких не вивезено з України 24,6 тис. автомобілів.

Фіскальна служба також нагадала про штрафи, які застосовуються до власників транспортних засобів за перевищення термінів транзитного переміщення через територію України від 170 грн до 8,5 тис. грн і за перевищення строків тимчасового ввезення від 850 грн до 17 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано 22 законопроекти щодо врегулювання питання з тимчасовим ввезенням автомобілів з іноземною реєстрацією на територію України.

Починаючи з січня водії-мітингувальники перекривають в'їзди до Києва, вимагаючи прийняти законопроект 5567, який дозволить пом'якшити умови перебування автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні. Автори проекту пропонують дозволити безмитне ввезення вживаних автомобілів, старших як сім років, строком на рік з можливістю продовження в обмін на абонплату в процентах від вартості розмитнення автомобіля.