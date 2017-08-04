Балчун поки що не вирішив залишити посаду голови "Укрзалізниці"

Голова акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун поки що не визначився, чи варто йому йти з займаної посади. Про це він сказав журналістам, коментуючи завершення його контракту.

«Договір ще діє, і будь-яка зі сторін у будь-який момент може його припинити... Я можу спокійно дивитися в дзеркало, результати моєї роботи видно. Згідно з українським законодавством, поки що я продовжую працювати», - сказав Балчун.

При цьому він зазначив, що в роботі будь-якого менеджера настає момент, коли він ухвалює рішення про звільнення.

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«Але чи настав він, я ще не готовий на це питання відповісти», - сказав очільник «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНАІН, 21 червня директор із правових питань «Укрзалізниці» Андрій Омельченко заявив, посилаючись положення частини 1 ст. 39-1 і частини 2 ст. 23 КЗпП, що контракт з головою правління компанії Балчуном формально вважається продовженим до 9 червня 2019 року.

Балчун був призначений на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року.

З кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі й повільному реформуванні компанії. Під час засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань в реформуванні «Укрзалізниці» й діяльності її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» безпосередньо уряду, аби не допустити перетворення компанії в заручницю особистих стосунків і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мінінфрастуктури і передачі в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

У свою чергу Гройсман запропонував провести «авторитетний» аудит діяльності Балчуна на посаді голови «Укрзалізниці», за підсумками якого ухвалити відповідні кадрові рішення.

Раніше також повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко 2 серпня звернувся до прем'єр-міністра з проханням не продовжувати контракт із Балчуном.