Балчун поки що не вирішив залишити посаду голови "Укрзалізниці"
Балчун був призначений на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року.
Голова акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун поки що не визначився, чи варто йому йти з займаної посади. Про це він сказав журналістам, коментуючи завершення його контракту.
«Договір ще діє, і будь-яка зі сторін у будь-який момент може його припинити... Я можу спокійно дивитися в дзеркало, результати моєї роботи видно. Згідно з українським законодавством, поки що я продовжую працювати», - сказав Балчун.
При цьому він зазначив, що в роботі будь-якого менеджера настає момент, коли він ухвалює рішення про звільнення.
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«Але чи настав він, я ще не готовий на це питання відповісти», - сказав очільник «Укрзалізниці».
Як повідомляв УНАІН, 21 червня директор із правових питань «Укрзалізниці» Андрій Омельченко заявив, посилаючись положення частини 1 ст. 39-1 і частини 2 ст. 23 КЗпП, що контракт з головою правління компанії Балчуном формально вважається продовженим до 9 червня 2019 року.
Балчун був призначений на посаду голови «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня 2016 року.
З кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував Балчуна в непрофесіоналізмі й повільному реформуванні компанії. Під час засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань в реформуванні «Укрзалізниці» й діяльності її керівника Балчуна.
Гройсман заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про підпорядкування «Укрзалізниці» безпосередньо уряду, аби не допустити перетворення компанії в заручницю особистих стосунків і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення «Укрзалізниці» з підпорядкування Мінінфрастуктури і передачі в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.
У свою чергу Гройсман запропонував провести «авторитетний» аудит діяльності Балчуна на посаді голови «Укрзалізниці», за підсумками якого ухвалити відповідні кадрові рішення.
Раніше також повідомлялося, що генпрокурор Юрій Луценко 2 серпня звернувся до прем'єр-міністра з проханням не продовжувати контракт із Балчуном.