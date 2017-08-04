Суд визнав незаконним виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури - Омелян

Окружний адміністративний суд м. Києва визнав незаконним рішення Кабінету міністрів України щодо виведення ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Міністерства інфраструктури.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні представники Мінінфраструктури отримали судове рішення, відповідно до якого суд визнав незаконним рішення КМУ про передачу ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Мінінфраструктури. Відповідну постанову прийнято сьогодні Окружним адміністративним судом м. Києва, який визнав незаконною та нечинною постанову уряду від 18.01.2017 № 52 "Про внесення змін до Статуту ПАТ "Укрзалізниця", - зазначив міністр.

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Також, за його словами, суд дійшов до висновку про протиправність дій Мінекономрозвитку в частині підготовки та внесення на розгляд уряду проекту зазначеної постанови.

"Судом встановлено численні порушення законодавства, зокрема, непогодження проекту постанови із заінтересованими органами влади, непроведення правової експертизи Мін'юсту. Крім того, проект не розглядався на засіданні урядового комітету та не включався до порядку денного чергового засідання КМУ. За результатами судового розгляду суд визнав виключне право Мінінфраструктури на розроблення проектів актів про внесення змін до Статуту ПАТ "Укрзалізниця", як міністерства, компетенція якого у таких питаннях є домінуючою", - повідомив Омелян.