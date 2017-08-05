У Києві з сьогоднішнього дня обмежили рух мостом Патона

У Києві з сьогоднішнього дня, 5 серпня, частково обмежено рух транспорту мостом Патона до 10 серпня. Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору" на своїй сторінці в Facebook.

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«З 08.00 5 серпня до 21.00 10 серпня у зв'язку з відновленням бортового каменю, пошкодженого в результаті ДТП, по мосту Патона буде обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку просп. Соборності», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році уряд має намір збільшити фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 року – до 30 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.

Кабінет міністрів України планує виділити 154 млрд грн на дорожню інфраструктуру у 2018-2020 роках.