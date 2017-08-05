Крижанівський звільнений з посади керівника Чорноморського порту

Директор ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Сергій Крижановський звільнений з займаної посади внаслідок неефективного управління портом.

Про це віце-мер Чорноморська (екс-директор ДП "Морський торговельний порт "Южний" 2007-2010 рр., екс-директор "Іллічівський торговельний порт" 2013-2015 рр..) Юрій Крук повідомив на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він оприлюднив фото відповідного наказу Міністерства інфраструктури України та інформацію про фінансово-економічні показники роботи порту, що свідчить про значне падіння обсягів вантажопереробки, фінансових показників підприємства.

Призначення Крижанівського на посаду було пов'язано з часом роботи на посаді глави Одеської області Міхеїла Саакашвілі.