На Одещині через проведення велогонки утворилася величезна пробка на трасі Одеса-Київ
19:31, 05 серпня 2017Транспорт/Звя'зок
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За 20 км від міста застрягли сотні машин. Ситуацію серйозно ускладнює спека.
Ускладнює ситуацію аномальна спека \ фото facebook.com/sharikgt
В Одеській області через проведення велогонки Tour de Ribas утворилася величезна пробка на трасі Одеса-Київ.
Як передає кореспондент УНІАН, в'їзд і виїзд автомобілів із Одеси вкрай ускладнені.
Читайте такожАвто влетіло в дерево на трасі Київ-Одеса: 5 людей загинулиЗа 20 км від міста, зокрема, між селами Алтестове і Холодна Балка (Біляївський район Одеської області) застрягли сотні машин. Ситуацію ускладнює аномальна спека - плюс 39 градусів у тіні. Автомобілісти змушені простоювати під палючим сонцем, вичікуючи, коли проїдуть учасники велогонки. Після чого учасники авторуху зможуть продовжити шлях.
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