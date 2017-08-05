На Одещині через проведення велогонки утворилася величезна пробка на трасі Одеса-Київ

В Одеській області через проведення велогонки Tour de Ribas утворилася величезна пробка на трасі Одеса-Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, в'їзд і виїзд автомобілів із Одеси вкрай ускладнені.

Читайте такожАвто влетіло в дерево на трасі Київ-Одеса: 5 людей загинулиЗа 20 км від міста, зокрема, між селами Алтестове і Холодна Балка (Біляївський район Одеської області) застрягли сотні машин. Ситуацію ускладнює аномальна спека - плюс 39 градусів у тіні. Автомобілісти змушені простоювати під палючим сонцем, вичікуючи, коли проїдуть учасники велогонки. Після чого учасники авторуху зможуть продовжити шлях.