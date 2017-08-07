Житомиром почав курсувати перший тролейбус, який зібрали працівники трамвайно-тролейбусного управління

Житомиром почав курсувати перший тролейбус, зібраний працівниками Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, «низький середній майданчик, нові вікна, сидіння та оновлений зовнішній вигляд – все це про перший тролейбус, зібраний силами працівників КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління»».

Робота над цією машиною тривала близько чотирьох місяців.

У тролейбусі тяговий двигун розміщений у задній частині, що дало можливість зробити пониженим середній майданчик, встановити пандус. Також було змінено салон, конфігурацію задньої частини кузова, встановлені нові тоновані вікна з новими кватирками, нові люки, нові двері, електронні табло.

Це - перший тролейбус ТТУ, який випустили силами працівників цього підприємства, з елементами модернізації його кузову. Відбувся ряд конструктивних змін в салоні, зокрема, було понижено середній майданчик для його придатності для перевезення людей з особливими потребами.

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Робота з оновлення рухомого складу КП«ЖТТУ» продовжуватиметься. До кінця року заплановано випустити ще два модернізовані тролейбуси. Як зазначають у міськраді, ці машини матимуть покращений дизайн, планується також розширити їх низькополий майданчик, а також здійснити ряд інших конструктивних змін.

У міськраді наголошують, що це - значний крок у вдосконаленні роботи ТТУ з капітального ремонту тролейбусів, а також підвищенні енергоощадливості цього виду транспорту за рахунок нового обладнання.

Нагадаємо, у Житомирі впроваджують нову транспортну концепцію міста.

КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» надає послуги з перевезення пасажирів електротранспортом.