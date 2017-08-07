В порту Рені проведуть днопоглиблення за 6,6 мільйона гривень

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) оголосила тендер на проведення днопоглиблення в Ренійському морському торговельному порту на 6,6 млн грн.

Читайте такожУ розвиток морпортів цього року планується вкласти понад 3 мільярдів гривень - АМПУ

Як повідомили УНІАН в адміністрації порту, заплановано експлуатаційне днопоглиблення в затоні і біля причалів порту.

Очікувана вартість робіт – понад 6,59 млн грн (без ПДВ), а загальний обсяг днопоглиблювальних робіт — 41,6 тис. куб. м. Днопоглиблення, а в даному випадку – очищення від наносів піску, буде проходити на вході в затон та операційній акваторії причалів № 3,4,8,9,15–19.

Як зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, Ренійський порт цікавий для вантажовласників. За підсумками першого півріччя перевалка вантажів у ньому збільшилася на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Проект з днопоглиблення в порту спрямований на підтримку його технічних характеристик. Це плановий процес, який в попередні роки, на жаль, не виконувався», — заявив Вецкаганс.

Він додав, що в рамках оголошених інфраструктурних проектів АМПУ планує спрямувати понад 40% своїх капітальних інвестицій саме на днопоглиблення (експлуатаційне і капітальне), що становить 1,74 млрд грн.

Взяти участь в оголошеній відкритій процедурі торгів можуть національні та міжнародні компанії. Кінцевий термін подачі документів — 29 серпня 2017 року. Планується, що безпосередньо днопоглиблювальні роботи будуть розпочаті в четвертому кварталі 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Ренійський морський торговельний порт у січні-червні збільшив перевалку вантажів на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 424,18 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Ренійський морський торговельний порт (Одеська область) складається з трьох вантажних районів та поромного комплексу. Територія порту включає частину огородженої берегової смуги по лівому березі річки Дунай від 123,6 км до 128,3 км.

Площа території порту – 940 тис. кв. м, ковша – 440 тис. кв. м. Рейди порту відкриті для вітрів усіх напрямків. Глибини на рейдах коливаються (від берега до середини річки) від 2 до 25 м. Грунт на акваторії порту – мул, місцями пісок.

Проектна потужність порту – 7,7 млн тонн. Площа території – 940 тис. кв. м.