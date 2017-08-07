У Києві до кінця року відремонтують 300 кілометрів доріг та проїздів між кварталами

За ініціативою міського голови Віталія Кличка в місті продовжуються масштабні ремонти доріг та шляхопроводів. До кінця року має бути відремонтовано 300 км дорожнього покриття. Про це під час щотижневого брифінгу заявив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

«Минулого року було відремонтовано 200 кілометрів. Цього року плануємо виконати ремонт 300 кілометрів вулично-дорожньої мережі, внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій. Для порівняння – у недалекому 2014 році було відремонтовано лише 36,9 кілометрів. З таким темпом за 3-4 роки ми значно покращимо стан вулиць доріг столиці. Це – стратегічне завдання, яке поставив перед нами міський голова Віталій Кличко!» – сказав директор «Київавтодору».

За його словами, активно проводяться масштабні роботи з капітального ремонту чи реконструкції на Повітрофлотському проспекті, бульварі Дружби Народів, вулицях Михайлівській, Бальзака, Набережно-Корчуватській, Васильківській, Кільцевій дорозі, просп. Перемоги, шляхопроводах біля станції метро «Нивки» на перетині просп. Перемоги та вул. Щербаківського, на Одеській площі, просп. Науки та перетині просп. Комарова та бульвару Вацлава Гавела.

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«Одночасно із запланованих 104 об’єктів поточного (середнього) ремонту вже завершені роботи на 48 об’єктах. Серед них вулиці Заболотного, Анни Ахматової, Ревуцького, Грекова, Йорданська, Колекторна, Червоноткацька, Петлюри, просп. Генерала Ватутіна, Либідська площа, Повітрофлотський шляхопровід, Каховські шляхопроводи №1 та №2, міст Метро через р. Дніпро, мости №1 та №2 через Русанівській канал на Русанівській Набережній, шляхопроводи по вул. Луговій через вул. Богатирську та залізничні колії, шляхопровід на Великій Кільцевій дорозі біля ст. Новобілічі тощо», – розповів Олександр Густєлєв.

«На кожен об’єкт капітального ремонту ми беремо зобов’язання підрядника – 5 років гарантії. Вимагати гарантійного ремонту від підрядників за свій рахунок – це загальносвітова практика. Один з прикладів гарантійного ремонту в столиці у 2017 році – просп. Бажана, що наразі проводиться підрядником безкоштовно. Загалом упродовж 2016-2017 років виконано гарантійний ремонт на просп. Правди, вул. Амурській, Сортувальній, Віскозній, Броварському проспекті, вул. Тимошенка, вул. Овруцькій, вул. Народній, а також роботи з гарантійного поновлення дорожньої розмітки – 44,6 км», – зауважив директор КК «Київавтодор».

Він повідомив, що незабаром будуть розпочаті роботи з капітального ремонту Набережного шосе, вулиць Олени Теліги, Петра Дегтяренка, Туполєва, Алма-Атинської (зі шляхопроводом), бульвару Вернадського, просп. Тичини, транспортної розв’язки на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Картвелішвілі, шляхопроводу на перетині вул. Кирилівської та Олени Теліги.