Росія запустила залізницю в обхід України (карта)

Залізниця, яка побудована в Ростовській і Воронезької області в обхід території України, введена в дію, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

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"Робочий рух на ділянці Журавка - Міллерово відкрито. Таким чином, можна сказати, що почалася експлуатація цієї двохшляхової електрифікованої залізниці, яка будувалася в обхід сусідньої України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "інтенсифікація руху на гілці зростатиме, відповідні плани реалізуються міністерством транспорту, Російськими залізницями, іншими профільними структурами".

"Ділянка Журавка - Міллерово, розташований на території Ростовської та Воронезької областей, дозволив поєднати залізничним сполученням російські регіони в обхід України. Рішення про будівництво залізничного обходу сусідньої держави для поїздів, що прямують з центральних районів країни у південні регіони, було прийнято РФ у 2015 році", - підкреслює видання.

Раніше в понеділок міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що ділянку Журавка - Міллерово забезпечить Росії незалежність від проходження кордону з Україною.

Рішення про будівництво залізничного обходу України для поїздів, що прямують з центральних районів країни до південних регіонів РФ, було прийнято Росією на початку 2015 року.