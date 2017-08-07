Китай пропонує Житомирщині послуги експорту та імпорту продовольчих товарів

Представники китайської логістичної компанії зацікавилися співпрацею з Житомирською областю. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні з китайською делегацією сьогодні, 7 серпня, зустрілися у Житомирі директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА Олексій Шатило і директор Агенції регіонального розвитку області Артем Сачук.

Шатило ознайомив представників компанії з найбільшими виробниками продовольчих товарів області, зокрема, масло-молочної та м’ясної продукції, а також з логістичною мережею Житомирщини.

Фірма займається і логістикою, і працює у сфері залучення інвестицій, тому пропонує не лише транспортні послуги, але й виявляє свою зацікавленість у налагодженні зв’язків між Житомирщиною та інвесторами, які можуть запропонувати вкладення коштів у розвиток аеропорту у Житомирі, будівництво підприємств з переробки соняшнику, сої, рапсу та льону тощо.

Як повідомили представники компанії, спочатку підприємства Житомирщини спробують відправити свою продукцію залізничним транспортом у Китай. Коли експортно-імпортні відносини матимуть успіх, інвестори розглянуть можливість створення в області логістичного центру.

Сачук запевнив, що кожному інвестору, який зайде у Житомирську область, Агенція регіонального розвитку надасть усю необхідну підтримку, аби ті люди, які хочуть вкладати свої кошти, не витрачали час та сили на бюрократичні перепони.